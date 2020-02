Inter, Paventi rassicura: “Handanovic torna presto. Viviano può arrivare per dare una mano”

Molti tifosi, in queste ore, si stanno chiedendo i motivi dell’improvvisa accelerata che l’Inter ha fatto registrare sul nome di Emiliano Viviano, portiere svincolato di 34 anni. Andrea Paventi, giornalista di Sky, ha provato a dare la sua versione spiegando che l’eventuale arrivo dell’italiano servirebbe giusto per ‘dare una mano’ al reparto e ad un Padelli che da tempo non giocava titolare. Il rientro di Samir Handanovic, però, non sarebbe comunque così lontano.

“Sono finite le visite mediche di Viviano. La società, per un lasso di tempo ridotto, vuole cautelarsi. Handanovic ha delle chances di esserci a Roma, e lo stesso per la partita successiva. Se però non si sentiranno di rischiare, avere solo Padelli e poi dei giovani non dà grandi garanzie, quindi io credo che sia giusto che una società come l’Inter si cauteli con un portiere di esperienza come Viviano che possa dare una mano. Non escludiamo il 100% però che Handanovic possa esserci con la Lazio”, ha dichiarato il giornalista.

