Inter, possibile sconto per Moses dal Chelsea: i nerazzurri riflettono sul riscatto

Antonio Conte può contare pienamente su Victor Moses e, secondo le ultimissime di Calciomercato.com, potrebbe tenerlo con se anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato infatti da Fabrizio Romano, esperto di mercato, i nerazzurri potrebbero ricevere uno sconto da parte del Chelsea in vista del riscatto da fissare nei confronti del calciatore.

La Beneamata ha infatti acquistato Moses a gennaio dai Blues in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il club inglese potrebbe concedere uno sconto sulla cifra pattuita per l’acquisto a titolo definitivo, ma molto dipenderà dall’utilizzo del giocatore che, in queste settimane, sta entrando con costanza all’interno delle rotazioni del tecnico. Possibile futuro in nerazzurro dunque per Moses: a fine aprile, quando l’Inter deciderà il da farsi in merito alle corsie esterne della nuova stagione, il giocatore potrebbe già conoscere il suo futuro.

