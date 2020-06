TS – Inter, abbiamo un problema: dalla panchina non arrivano gol

Il campionato sta per ripartire, ma l’Inter deve fare i conti con un problema realizzativo non indifferente. Come racconta Tuttosport, infatti, i nerazzurri presentano un apporto in termini di marcature dalla panchina decisamente sotto la sufficienza: solo la Spal ha fatto peggio. Ma come si potrà invertire questa tendenza?

Innanzitutto bisogna ricordare come l’unica rete di un subentrato, in quest’atipica stagione nerazzurra in Serie A, sia stata quella di Alessandro Bastoni, nell’1-1 di Lecce. Un difensore, dunque: nessun gol da centrocampisti o attaccanti entrati a gara in corso. Il trend, però, potrebbe subire un’inversione di marcia proprio grazie alle ultime due figure elencate: Eriksen, Sensi ed Alexis Sanchez, tra gli altri, scalpitano.

Il rientro in pompa magna del cileno potrebbe presentare anche entro i confini italiani le situazioni di Nicolò Barella contro lo Slavia Praga o di Romelu Lukaku contro il Ludogorets, uniche due reti dalla panchina in campo europeo. La sensazione, però, è che un elemento che spacchi la gara possa essere pescato dal mercato, magari un incursionista: i nomi di Radja Nainggolan (che dovrebbe tornare dal prestito al Cagliari) o di Arturo Vidal non sono per niente casuali, viste le caratteristiche d’inserimento dei due centrocampisti.

La panchina è un Apollo 11 nell’Inter di Houston; nerazzurri, abbiamo un problema panchina: tocca risolverlo al più presto.

