Inter-Sampdoria, la LuLa interrompe l’astinenza: non segnavano in tandem dalla befana

Sembra essere passata una vita da quell’1-3 del San Paolo lo scorso 6 gennaio, in cui l’Inter aveva dominato in casa del Napoli mandando a segno sia Romelu Lukaku con una doppietta che Lautaro Martinez. La coppia, che ieri sera ha ritrovato una gran bella intesa, non segnava in tandem proprio da quella partita e non vedeva proprio l’ora di sbloccarsi per aiutare la squadra ad ottenere i tre punti ed avvicinarsi pericolosamente alle zona alte della classifica.

Stavolta, però, a rendere ancor più vivace lo spettacolo del reparto avanzato c’era un complice in più: Christian Eriksen. Il trequartista sembra essere più al centro delle dinamiche offensive e l’intesa con i due attaccanti sta diventando sempre più naturale. La prima rete siglata, ad esempio, è il manifesto ideale di quanto Conte chiede ai suoi tre tenori davanti: movimento in verticale di Lautaro che con una prodezza di tacco libera Lukaku, Eriksen in appoggio combina l’uno-due micidiale che permette al belga di insaccare a tu per tu con Audero.

