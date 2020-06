Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: scatta l’ora di Gagliardini, confermato Eriksen

Tra meno di 6 ore ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Sampdoria, gara valida per il recupero della 25° giornata di campionato. Match fondamentale per gli uomini di Conte, che non possono perdere ulteriore terreno da Lazio e Juventus per poter lottare ancora lo scudetto. Come ribadito dal tecnico leccese, con un’eventuale vittoria i punti di distacco dalla capolista sarebbero 6, non un divario incolmabile con 12 partite da giocare. Per l’occasione però i nerazzurri dovrano fare i conti con un centrocampo decimato. Oltre a Sensi e Vecino infatti, nella giornata di ieri si è fermato anche Brozovic, per cui questa sera toccherà a Gagliardini affiancare Barella alle spalle di Eriksen. In attacco confermata la Lu-La, così come il terzetto difensivo formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Sulle fasce agiranno nuovamente Candreva e Young, favoriti su Moses e Biraghi.

Tra le fila della Sampdoria mancherà il capitano Quagliarella, che sarà sostituito proprio dall’ex Inter Federico Bonazzoli, affiancato da Gabbiadini. Ecco le probabili formazioni di Inter-Sampdoria:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

