Inter-Sassuolo, Agoumé (Inter TV): “Faccio del mio meglio, dovevamo vincere. Da Eriksen…”

E’ una delle note positive della gara di questa sera di San Siro tra Inter e Sassuolo: Lucien Agoumé è stato chiamato in causa da Antonio Conte ed ha riposto presente. La partita del giovane centrocampista nerazzurra è stata sicuramente positiva, come ha dichiarato anche il mister.

Agoumé ha parlato al termine del match ai microfoni di Inter TV: “Peccato, abbiamo giocato bene. Dovevamo vincere per tenere il passo delle due davanti. Cerco sempre di lavorare per essere a disposizione del mister e spero di continuare così. Cerco di imparare da tutti, nel mio ruolo ci sono tanti bravi giocatori come Brozo, Borja o Eriksen. Imparo da tutti e cerchiamo di migliorare sempre.

Consigli? Mi hanno detto di stare tranquillo di giocare come so fare, senza fretta ed ho provato a farlo quando sono entrato”.



