Inter-Sassuolo, ancora Lukaku! 19esima rete in campionato: nel mirino il record assoluto con l’Everton

Romelu Lukaku ha ripreso da dove aveva lasciato. Dopo il gol contro la Sampdoria, l’attaccante belga si è ripetuto anche questa sera nel match contro il Sassuolo.

L’attaccante belga ha trasformato al minuto 41′ in maniera glaciale un calcio di rigore, concesso in favore dei nerazzurri dopo un ottimo spunto di Skriniar. Si tratta della 19esima rete in campionato per Lukaku: con ancora 11 partite da giocare, al momento questa è la seconda miglior stagione in termini realizzativi per lui nei maggiori cinque campionati europei dopo le 25 reti con l’Everton nel campionato 2016/17.

