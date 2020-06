LIVE Inter-Sassuolo: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Senza tregua, si torna in campo subito. Archiviata la vittoria sulla Sampdoria, per l’Inter di Conte è subito tempo di proiettarsi ad una nuova, importantissima sfida. A San Siro va in scena la 27a giornata di Serie A contro un Sassuolo reduce da una sconfitta per 4-1 con l’Atalanta bugiarda nel risultato. Attenzione a non sottovalutare gli emiliani, diventata negli anni una vera e propria bestia nera. Segui con noi la cronaca in diretta di Inter-Sassuolo.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Sassuolo

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

In attesa di conferma SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.