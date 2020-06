Inter, nuovo stop per Sensi! Che tegola per Conte: l’entità dell’infortunio

Nuovo infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha riportato un altro problema muscolare questa volta ai flessori della coscia destra.

Una stagione sfortunata per l’ex Sassuolo, Sensi salterà così la sfida in programma domenica a San Siro contro la Sampdoria. Il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali per valutare innanzitutto l’entità dell’infortunio e, di conseguenza, i tempi di recupero.

Una tegola per Conte che ora dovrà fare a meno di lui in un periodo così delicato dove si giocherà ogni tre giorni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!