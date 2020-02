Inter, si accende il ‘derby Maravilla’: Sanchez pronto a guidare la squadra

Alexis Sanchez è pronto a riprendersi in mano l’Inter. L’attaccante cileno, dopo aver di fatto cambiato la gara di Udine con il suo ingresso, è ora pronto a riprendersi la maglia da titolare nell’ultima giornata di squalifica di Lautaro Martinez, quella che vedrà in scena il Derby di Milano.

Il feeling con Romelu Lukaku, pur avendo giocato poco insieme questa stagione, c’è eccome, fin dai tempi del Manchester United. Il cileno ha bisogno di profondità, di ricevere il pallone non spalle alla porta, come accaduto in Coppa Italia contro la Fiorentina, quando giocò una gara opaca. Mettere Sanchez nelle condizioni di giocare la partita ideale significa, per Conte, avere una freccia di grandissima qualità a disposizione per il proprio arco.

