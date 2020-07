Le probabili formazioni di Inter-Torino: dubbio Lukaku, la scelta su Eriksen. Novità a centrocampo

Vincere per blindare la qualificazione Champions League e tornare in corsa per il secondo e il terzo posto in classifica. L’Inter di Antonio Conte ospiterà lunedì sera il Torino di Longo nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Il tecnico nerazzurro è alle prese con il dubbio Lukaku, uscito malconcio nel finale di gara contro il Verona. Al suo posto dovrebbe esserci dal 1′ Sanchez al fianco di Lautaro Martinez, alle loro spalle torna titolare Eriksen.

In difesa si ricompone la difesa a 3 Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, Vecino verso una maglia da titolare a centrocampo. In cabina di regia Brozovic, Candreva e Biraghi sulle fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Vecino, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Edera, Verdi, Belotti.

