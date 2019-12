GdS – Con Vidal è un’Inter da scudetto: parola di Conte! Così Steven Zhang è stato convinto

42 punti in 17 partite, primo posto condiviso con la Juventus. Questa Inter può dire la sua fino all’ultimo nella lotta scudetto. Ci crede Conte, ci crede Marotta, ci credono i tifosi e ora ci crede anche Steven Zhang.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro pensa realmente ora al tricolore dopo un avvio di stagione da record. Merito di Antonio Conte che grazie al suo lavoro e ai risultati ottenuti in campo è riuscito a strappare il sì al suo numero uno per ricongiungersi con Vidal. All’inizio la pista che portava al centrocampista cileno veniva considerata un’opzione remota, sulla falsa riga di quanto accaduto un’estate fa con Nainggolan.

E’ stato proprio Conte a metterci la faccia e a garantire. Così Suning è pronta a mettere mano al portafoglio in maniera importante visto che, tra ingaggio e costo del cartellino, l’operazione Vidal ammonta acirca 40 milioni di euro.

