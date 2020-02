INTERISTI ON THE ROAD – Il Coronavirus blocca metà Serie A. Icardi-PSG, cosa succede? Intanto Longo si sblocca al Venezia

Icardi, Lazaro, Nainggolan, Perisic e tanti altri: la dirigenza dell’Inter nelle due sessioni di mercato (invernale ed estiva) ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dal nuovo progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

ICARDI – Il Paris Saint-Germain vince – senza convincere – contro il Bordeaux. A festeggiare, però, è solo Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano gioca titolare e riesce anche a siglare un gol raggiungendo così le 200 reti totali con la maglia della formazione francese. Una pessima notizia per Maurito, che ormai è considerato il primo dei rinforzi dalla panchina. Effettivamente gioca solamente i 15 minuti finali della partita ed anche in vista dei prossimi impegni di Champions League è segnalato come uno dei non-titolari (informazione in realtà da prendere con le pinze, dato che il ritorno col Borussia Dortmund si giocherà solamente l’11 marzo). In Francia parlano anche di una reazione scomposta dell’argentino alle ripetute esclusioni dal primo minuto decise dal tecnico Tuchel, reazione che ha poi trovato anche delle scuse ufficiali che – a quanto pare – Icardi ha tenuto a presentare a club, compagni ed allenatore. Una situazione dunque in evoluzione e da tenere sotto controllo.

LAZARO – Un inizio shock per il laterale destro svizzero. Se nella partita contro l’Arsenal – che aveva bagnato il suo esordio con la maglia del Newcastle – era risultato quantomeno rivedibile, sabato si è reso protagonista di una partita macchiata da una espulsione a partita praticamente finita. Non una buonissima cartolina da visita da dare al club inglese ed alla relativa tifoseria. La speranza è che sia solamente una questione di ambientamento, altrimenti il futuro diventerebbe tutto tranne che roseo al suo orizzonte, anche in vista di una possibile rivalutazione con la speranza di poter tornare all’Inter ed imporsi da titolare.

DALBERT – Per lui era come un piccolo derby, perché la partita contro il Milan per un ex interista significa forse molto. Anche per questo forse Dalbert non è stato autore di una vera e propria giornata da ricordare: le due squadre si equivalgono sul campo in maniera sostanziale – ed il risultato finale di 1-1 conferma questa ipotesi – ma lui si rende colpevole di un’espulsione forse evitabile e che avrebbe potuto influenzare ancor di più il risultato. Ben per lui, e per i viola, che il pareggio non abbia intaccato le speranze di Iachini per il campionato in corso.

POLITANO – In un venerdì che nessuno avrebbe mai voluto vivere in Italia, la stella di Matteo Politano splende nel cielo di Napoli. O meglio: di Brescia. La formazione partenopea – impegnata prima di tutti perché tra pochi minuti inizierà la partita contro il Barcellona – è infatti riuscita a vincere sul campo lombardo, strappando con una rimonta i tre punti decisivi per rilanciarsi in chiave europea in campionato. La fiducia di Gennaro Gattuso posta nell’esterno offensivo italiano è molta e lo dimostra il numero di minuti giocati sin dall’arrivo con la nuova maglia. Anche ieri 90 minuti in campo.

LONGO – Se il Venezia è arrivato alla vittoria contro il Pisa gran parte dei meriti sono da dare alla punta italiana in prestito dall’Inter. In primis si procura il calcio di rigore per il momentaneo 0-1, poi è suo il gol che ha portato il risultato sull’1-2 finale. Samuele Longo ha segnato un gol con un bel destro dal limite dell’area di rigore che si è insaccato nell’angolino destro, imprendibile per il portiere. Se sia l’inizio di una bella storia è ancora presto per dirlo, eppure la prima sembra essere davvero ottima.

GLI ALTRI – Joao Mario impegnato in amichevole con il Lokomotiv Mosca; Ivan Perisic out per infortunio; Radja Nainggolan, Federico Dimarco, Ionut Radu non giocano per via del Coronavirus che ha bloccato la Serie A al momento; Yann Karamoh infortunato (il Parma non avrebbe ugualmente giocato per il caso Coronavirus); Marco Pompetti non impiegato dal Pisa; Xian Emmers non impiegato dal Waasland Beveren; Michele Di Gregorio titolare in Pordenone-Chievo (finita 0-1); Axel Bakayoko gioca 2 minuti in San Gallo-Young Boys; Facundo Colidio gioca 87 minuti in Gent-Sint Truiden; Andrea Pinamonti non convocato per Genoa-Lazio; Andrea Palazzi non impiegato dal Monza.

