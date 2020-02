Juric: “Dimarco sta bene, Conte lavora tanto. Ma non sarà facile entrare subito nei meccanismi”

Nella conferenza stampa della vigilia dell’incontro che vedrà il suo Hellas Verona far visita a San Siro al Milan, il tecnico Ivan Juric ha parlato – tra le altre cose – degli ultimi innesti provenienti dal calciomercato, Valentin Eysseric e Federico Dimarco, entrambi arrivati in prestito rispettivamente da Fiorentina e Inter. Sull’ex terzino nerazzurro, l’allenatore si è soffermato positivamente per via delle buone condizioni fisiche dimostrate sin dai primi allenamenti.

Nonostante ciò, nella sfida contro il Milan Juric dovrebbe compiere altre scelte, rimandando l’esordio dal primo minuto dell’esterno mancino. Queste la sue parole: “Non è facile entrare subito nei meccanismi, Dimarco viene dall’Inter e sta bene perché Conte lavora tanto. Sono giocatori ottimi”.

