Juventus-Inter – Eriksen in crescita, ma partirà dalla panchina. Ci sarà dal 1′ con il Getafe

Sarà nuovamente impopolare la scelta che Conte con ogni probabilità farà domenica sera in trasferta con la Juventus, ma merita un’attenta riflessione. Tenere in panchina Christian Eriksen in questo momento, non dev’essere letta come una bocciatura dal punto di vista tecnico nei confronti del danese. Le squadre dell’allenatore leccese, infatti, fondano il loro punto di forza nel perfetto equilibrio tra le due fasi: aspetto che la presenza di Eriksen in questo momento, comprensibilmente, non riesce a garantire appieno.

Come si è visto nelle precedenti uscite, l’inserimento a gara in corso dell’ex Tottenham ha spesso inciso positivamente sull’atteggiamento della squadra. E anche questo indicatore non andrà sottovalutato perché nelle strategie di Antonio Conte è sempre molto importante giocare anche con le alternative della panchina. Tenere in caldo un asso nella manica di questa qualità da lanciare durante il secondo tempo, potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Ma in attesa diventi un titolare fisso anche in campionato, come lo stesso allenatore si augura, sarà giovedì prossimo contro il Getafe che Eriksen tornerà in campo dal 1′.

Come spiegato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, nonostante i netti segnali di crescita visti in allenamento – sia in termini di condizione fisica che di intensità in campo – l’ex Spurs contro la Juventus dunque non ci sarà dall’inizio. Al suo posto, invece, sembra più probabile la presenza di Matias Vecino.



