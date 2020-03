Juventus-Inter, ecco i convocati di Sarri: ci sono Chiellini e Costa

Ci siamo, Juventus-Inter salvo clamorosi, e non nuovi, dietrofront, dovrebbe giocarsi questa sera a 20.45. Giusto l’utilizzo del condizionale vista la situazione di emergenza, Parma-Spal ha subito un rinvio di più di un’ora, con le squadre che erano già nei tunnel per l’entrata in campo.

Tornando però al derby d’Italia, Sarri ha fatto le sue scelte e ha comunicato la lista dei convocati. Chiellini è tra i difensori a disposizione, così come Costa per quanto concerne il pacchetto offensivo.