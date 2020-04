Keita non ha dubbi: “Eto’o il miglior giocatore africano della storia con Drogba”

“Chi è il più grande attaccante mai visto in campo?” E’ una domanda spesso ricorrente, che tormenta gli amanti del pallone e che spesso divide per gusto e piacere in molti.

Per Keita Baldé, ex giocatore dell’Inter attualmente in forza al Monaco, il più grande attaccante africano della storia è Samuel Eto’o. Interrogato sulla questione in una diretta Instagram dal giornalista del quotidiano sportivo AS, il senegalese non ha avuto dubbi nel pronunciare il nome del Re Leone, pilastro dell’Inter del Triplete targato Mourinho: “E’ lui il miglior africano della storia, se la gioca con Didier Drobga. Weah? Mentirei perché non l’ho visto”.

