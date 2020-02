Lautaro nella top 10 dei migliori attaccanti per valori di mercato: alle sue spalle Werner e… Ronaldo!

E’ tra gli attaccanti più forti dell’attuale Serie A, con diversi top club pronti ad assicurarsi il Toro per blindare il futuro del proprio attacco. Lautaro Martinez è sempre più al centro del mondo nerazzurro disegnato da Antonio Conte: l’argentino, insieme a Romelu Lukaku, sta trascinando la Beneamata ai vertici del campionato, con il club di Zhang in lotta su tutti i fronti tra campionato e coppe.

L’ex Racing è uno dei migliori giocatori d’Europa e a testimoniarlo è anche Transfermarkt che ha redatto la classifica dei centravanti del momento. L’argentino è infatti al settimo posto tra gli attaccanti per valore di mercato con i suoi 80 milioni di euro, alle spalle di Paulo Dybala della Juventus, sesto con 85 milioni, e davanti a Marcus Rashford, anch’egli con 80 milioni. Primo posto che appartiene a Mbappè con i suoi 200 milioni di euro di valore di mercato davanti a Kane del Tottenham con 150 milioni e Griezmann del Barcellona con 120. Il francese dei blaugrana è stato accostato recentemente ai nerazzurri in merito al possibile affare che coinvolge Lautaro Martinez così come Werner del Lipsia, indicato come possibile sostituto del Toro ed anch’egli in classifica, al nono posto e con 75 milioni. L’argentino è tra i migliori attaccanti al mondo e l’Inter difficilmente lo lascerà partire: in caso di addio però Marotta ed Ausilio saranno pronti ad un nuovo grande acquisto per il reparto avanzato interista.

