Lega Serie A, assemblea d’urgenza convocata per il 13 maggio

Dall’estero è arrivato l’esempio, la Germania ha tracciato la via decretando ufficialmente la ripartenza del campionato, in Inghilterra, la Premier League è pronta a ripartire e si sta discutendo la formula e il modo. Ora tocca alla Serie A, infatti, mentre diversi centri sportivi hanno aperto le porte ai propri tesserati, la Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea. La data fissata è il 13 maggio, quando in videoconferenza si riuniranno i massimi esponenti dei team di A con le autorità della Lega.

Tanti sono i temi che saranno affrontati in sede di riunione: l’aggiornamento sulla ripresa delle attività sportive, il risarcimento relativo al danno derivante dal cartello operato ai danni della Lega da IMG/MP&Silva/B4, i compensi delle consulenze legali dello Studio BonelliErede e la vicenda molto importante legata ai rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021.



