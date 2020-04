L’ex Duncan: “Thiago Motta il mio idolo, calcia in maniera incredibile. La Next Generation vinta con l’Inter…”

Intervenuto sul canale ufficiale della Fiorentina, il calciatore viola Alfred Duncan ha ricordato il suo passato nerazzurro. Riporta Tuttomercatoweb: “Quando ho vinto la Next Generation Series con l’Inter Primavera iniziammo perdendo 7-1 con il Tottenham ma poi abbiamo trionfato. Il mio idolo? Fin da piccolo era Thiago Motta, è stato un giocatore incredibile: mi sono allenato insieme a lui e come calcia lui di prima non ho mai visto”.

Sulla top 11 ideale: “Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, Koulibaly, Kolarov; Duncan, Pirlo, Iniesta; Messi, Eder, Drogba”.

Chiusura sull’attuale delicato momento: “I medici che combattono contro il virus sono persone straordinarie perché stanno facendo un grande lavoro. Mi manca molto il lavoro quotidiano, mi mancano i compagni che scherzano, le sfide che facciamo durante le partitella”.



