Libero – Brozovic-Liverpool, c’è il contatto! Ma l’Inter affretta il rinnovo

Prima o poi l’Inter si sarebbe dovuta aspettare che qualche importante club europeo si facesse nei confronti di Marcelo Brozovic. Negli ultimi due anni il centrocampista croato ha saputo reinterpretare il nuovo ruolo davanti alla difesa come pochi al mondo in questo momento storico. La straordinaria abilità nell’impostare il gioco, abbinata ad una grande capacità in fase di interdizione che ha appreso nel corso del tempo, hanno fatto dell’ex Dinamo Zagabria un calciatore appetibile per qualsiasi formazione.

Lo stesso Antonio Conte lo ha capito sin dal primo giorno in cui ha messo piede ad Appiano Gentile, scegliendo di ripartire dalla regia del centrocampista croato al centro del suo gioco. Ed è anche per questo motivo che, come riferito questa mattina sull’edizione di Libero, l’agente di Brozovic è stato contattato dal Liverpool semplicemente per chiedere delle informazioni preliminari. L’Inter, che al più presto vuole eliminare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro sul suo contratto, da mesi sta lavorando sul prolungamento e sembra vicina all’obiettivo per blindare una volta per tutte il calciatore.

