L’iniziativa benefica di D’Ambrosio, messa all’asta una sua maglia: “Aiutiamo le famiglie più bisognose”

In questo periodo di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria del coronavirus, l’Inter è stata protagonista di diverse iniziative benefiche. E’ notizia di giornata la donazione da parte di Suning di un carico di aiuti per l’Italia e la Slovenia nella lotta al Coronavirus con 1,3 milioni di mascherine chirurgiche per far fronte all’emergenza.

Diversi giocatori anche non si sono tirati indietro. Tra questi Danilo D’Ambrosio che ha deciso di scendere in campo al fianco della fondazione benefica di Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro mettendo all’asta una sua maglia: “L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus”, scrive sui social il jolly nerazzurro di Conte.

