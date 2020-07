LIVE – Le PAGELLE di Spal-Inter in diretta su Passione Inter

Se resta una piccolissima fiammella di speranza in ottica scudetto per l‘Inter dopo il pareggio della Juventus di ieri contro il Sassuolo, solamente una vittoria questa sera in casa della Spal potrebbe contribuire ad alimentarla rendendo nuovamente credibile la rincorsa nerazzurra. Nonostante di fronte alla formazione di Antonio Conte vi sia l’ultima squadra del campionato, le insidie saranno comunque presenti anche stasera come in ogni gara. Passione Inter vi proporrà, come di consueto, le pagelle live di Spal-Inter che trovate a seguire.

LE PAGELLE DI SPAL-INTER

HANDANOVIC 6 –

SKRINIAR 6 –

RANOCCHIA 6 –

BASTONI 6.5 –

CANDREVA 6 –

BROZOVIC 6 –

GAGLIARDINI 6.5 –

BIRAGHI 6 –

ERIKSEN 6 –

SANCHEZ 6.5 –

LAUTARO 6 –

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<