Serie A, il nuovo calendario dell’Inter: Milan alla 4^, Juventus alla 18^. Esordio con la Fiorentina?

Tutto pronto, è giunta finalmente l’ora dei tanto attesi sorteggi che decreteranno il tabellone della prossima stagione. A partire dalle 12.00, in diretta su Passione Inter potrete seguire la composizione del calendario della nuova Serie A, sui match che vedranno protagonista l’Inter di Antonio Conte durante il campionato che avrà inizio a partire dal 19 settembre. I nerazzurri, però, insieme all’Atalanta hanno già fatto richiesta alla Lega per posticipare di una settimana i rispettivi impegni, a causa delle sfide europee che hanno occupato entrambi i club sino a poche settimane fa.

Nerazzurri che potrebbero dunque esordire contro la Fiorentina in casa alla seconda giornata, in attesa della data ufficiale dell’eventuale recupero del primo turno contro il Benevento. Sarà subito derby della Madonnina con il Milan alla quarta giornata. Un finale da fuoco in calendario, dal momento che alla giornata numero 17 troverà la Roma, mentre alla 18 la Juventus. Tra gli altri big match segnaliamo anche la Lazio alla terza giornata, mentre il Napoli sarà incrociato alla 12esima. Insomma, sia le prime che le ultime giornate del calendario nerazzurro metteranno subito alla prova l’Inter di Conte.

SERIE A, IL CALENDARIO DELL’INTER PER LA STAGIONE 2020/21

1ª GIORNATA (andata 20.09.20 – ritorno 31.01.21)

Benevento vs INTER

2ª GIORNATA (andata 27.09.20 – ritorno 03.02.21)

INTER vs Fiorentina

3ª GIORNATA (andata 04.10.20 – ritorno 07.02.21)

Lazio vs INTER

4ª GIORNATA (andata 18.10.20 – ritorno 14.02.21)

INTER vs Milan

5ª GIORNATA (andata 25.10.20 – ritorno 21.02.21)

Genoa vs INTER

6ª GIORNATA (andata 01.11.20 – ritorno 28.02.21)

INTER vs Parma

7ª GIORNATA (andata 08.11.20 – ritorno 07.03.21)

Atalanta vs INTER

8ª GIORNATA (andata 22.11.20 – ritorno 14.03.21)

INTER vs Torino

9ª GIORNATA (andata 29.11.20 – ritorno 21.03.21)

Sassuolo vs INTER

10ª GIORNATA (andata 06.12.20 – ritorno 04.04.21)

INTER vs Bologna

11ª GIORNATA (andata 13.12.20 – ritorno 11.04.21)

Cagliari vs INTER

12ª GIORNATA (andata 16.12.20 – ritorno 18.04.21)

INTER vs Napoli

13ª GIORNATA (andata 20.12.20 – ritorno 21.04.21)

INTER vs Spezia

14ª GIORNATA (andata 23.12.20 – ritorno 25.04.21)

Hellas Verona vs INTER

15ª GIORNATA (andata 03.01.21 – ritorno 02.05.21)

INTER vs Crotone

16ª GIORNATA (andata 06.01.21 – ritorno 09.05.21)

Sampdoria vs INTER

17ª GIORNATA (andata 10.01.21 – ritorno 12.05.21)

Roma vs INTER

18ª GIORNATA (andata 17.01.21 – ritorno 16.05.21)

INTER vs Juventus

19ª GIORNATA (andata 24.01.21 – ritorno 23.05.21)

Udinese vs INTER

