Liverani: “Lo sfogo di Conte? Tutti vorremmo calciatori che risolvono le gare”

Intervenuto in diretta durante la trasmissione Tutti Convocati l’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha analizzato la sfida di ieri con l’Inter, terminata in pareggio per 1-1:

DIFFERENZE INTER-JUVE – “Il modulo dell’Inter prevede in fase di costruzione i due esterni alti, due centrocampisti che diventano quasi due attaccanti, oltre alla coppia molto ben assortita in avanti. L’Inter ha tanta fisicità, ha questo come identikit e come identità di gioco, e questo forse è anche la differenza con la Juve, perché ci sono caratteristiche molto differenti nella costruzione delle due rose”.

CONTE – “Capisco lo sfogo del mio collega, ma tutti noi allenatori vorremmo calciatori che ci risolvano la partita da soli”.

EPISODI – “Sia i falli di Donati che quello di Candreva sono episodi al limite; anche quello di Donati a mio avviso non è stato volontario, è stato sicuramente brutto da vedere ma non credo che il calciatore abbia voluto fare fallo volontariamente, così come anche l’episodio di Candreva. Per fortuna Barella non si è fatto niente. Sul gol di Lukaku nessuno ha protestato, non so esprimermi perché ero lontano”.

MIGLIORARE IL LECCE – “Fino all’altra settimana avevamo tre centrocampisti e questo ci ha creato molti problemi, sia sulla parte tattica sia sulla competitività durante la settimana. Fortunatamente abbiamo recuperato qualche pedina e probabilmente arriveranno ancora altri innesti importanti”.

