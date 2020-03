Longhi: “Necessario l’imput dall’alto per mettere d’accordo tutti: il governo avrebbe dovuto imporre di giocare fin da subito”

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Bruno Longhi, esprimendo la sua opinione sul periodo di crisi che sta passando il sistema calcio italiano in seguito all’emergenza per l’epidemia di Coronavirus. Queste le sue parole: “Il governo avrebbe dovuto imporre fin da subito alla Lega Calcio di giocare le partite. A porte aperte, dove possibile, altrimenti a porte chiuse. Serve sempre l’input dall’alto per mettere d’accordo galli e galletti. In questo periodo particolarissimo, anomalo e unico, chi parla di diatribe su quello che è stato detto o non detto da Juventus, Inter o un altro club, perde l’occasione per stare zitto”

Nell’intervento c’è stato modo di parlare anche di calciomercato; il giornalista ha avvisato l’Inter sul rischio effettivo di perdere Lautaro Martinez in estate: “Ha parecchi estimatori sul mercato, le voci arrivano sempre quando un giocatore quando va al di sopra delle aspettative. Ha dimostrato di essere un attaccante vero da grande squadra”



