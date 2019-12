Longhi: “Dopo Vidal non penso che l’Inter cercherà altri giocatori. E non è vero che non sta puntando sui giovani”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il noto giornalista Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori sui principali temi che riguardano in questo momento i club di Serie A. A partire dall’Inter, reduce da una stratosferica prima parte di stagione, chiamata ad un intervento deciso sul mercato di gennaio per cercare di puntellare quelle zone del campo in cui Conte ha chiesto rinforzi con l’obiettivo di competere per lo scudetto fino alla fine.

Questa l’analisi di Longhi sul mercato nerazzurro: “Non è che l’Inter non stia puntando sui giovani, in estate lo ha fatto, ma visti gli infortuni, si cerca un giocatore di esperienza come Vidal, che possa allargare e completare la rosa che ha mostrato delle lacune evidenti. Non penso che l’Inter cercherà molti altri giocatori oltre a Vidal: forse un esterno sinistro, ma col Chelsea ci sono difficoltà per arrivare a Marcos Alonso”.

