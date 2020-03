Ritorno in campo? Lukaku avverte: “La priorità è la salute di tutti. Noi faremo i test il 25 marzo”

Il calcio ed il mondo intero si è fermato per l’emergenza sanitaria di questi giorni ed anche i giocatori dell’Inter sono in casa per evitare il contagio. La formazione nerazzurra è in isolamento dopo i casi positivi di due giocatori della Juventus, affrontata meno di due settimane fa.

L’attaccante interista Romelu Lukaku ai microfoni di Bleacher Report ha parlato così della situazione: “La prima cosa per me è assicurare la salute generale. Se dobbiamo giocare in condizioni tali da non garantire sulla salute, perché dovremmo giocare? Corriamo ancora il rischio di avere giocatori malati. Tutta la squadra è in autoisolamento per vedere se qualcuno di noi accusa dei sintomi: dobbiamo misurare la febbre ogni giorno. Tampone? Forse saremo sottoposti a tampone quando torneremo a radunarci, il prossimo 25 marzo. Penso accadrà perché nessuno ha mostrato sintomi legati a questo virus, anche se adesso ci sono persone positive che non hanno mostrato effetti”.



