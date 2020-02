Lukaku fa 20 con l’Inter: altro record per il belga, meglio di Vieri, Icardi e… Ronaldo

Ancora un record, l’ennesimo per l’Inter e per il suo cannoniere più affamato: Romelu Lukaku. La statistica riportata da The Sun è da brividi soprattutto in relazione ai suo compagni di classifica e fa riferimento ai maggiori cannonieri della storia nerazzurra. Dopo il sigillo nel derby – con il belga a segno nella sua seconda stracittadina consecutiva – che ha chiuso i conti ai danni del Milan, l’attaccante arrivato dal Manchester United si gode i suoi numeri da capogiro.

Romelu Lukaku è stato infatti il giocatore più veloce a raggiungere quota 20 reti con la maglia dell’Inter. Al gigante ex United sono bastate infatti solo 29 partite, due in meno rispetto sia a Ronaldo il Fenomeno che a Ruben Sosa. Lo stesso numero di gol ma in 36 sfide invece per Hernan Crespo, seguito dal trittico formato da Adriano, Milito e Palacio che hanno festeggiato tutti la loro ventesima rete con i nerazzurri dopo 37 gare. Chiudono la classifica riportata dal tabloid inglese sia Christian Vieri, in gol per la ventesima volta dopo 38 partite e Mauro Icardi che per lo stesso numero di reti ha impiegato una sola gara in più, ovvero 39. Sono bastati sei mesi di Inter e Romelu Lukaku per scrivere il suo nome all’interno della storia della Beneamata. 20 gol in 29 match: nessuno come il gigante belga, assoluto protagonista di questo inizio di stagione agli ordini di Conte.

La classifica delle gare impiegate dai calciatori nel raggiungere i 20 gol con l’Inter:

Lukaku: 29 partite Ronaldo: 31 partite Ruben Sosa: 31 partite Hernan Crespo: 36 partite Adriano: 37 partite Milito: 37 partite Palacio: 37 partite Vieri: 38 partite Icardi: 39 partite

