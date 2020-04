Mancini: “Conoscendo Moratti avrebbe provato a prendere Messi. Sullo scudetto…”

Roberto Mancini ha scritto una delle pagine più ricche della recente storia dell’Inter, quando è stato seduto sulla panchina nerazzurra dal 2004 al 2008. Nel 2014 ci fu poi un ritorno, terminato però non benissimo.

Ai microfoni di SportMediaset l’attuale ct della Nazionale ha fatto il punto sulla situazione che stiamo vivendo in Italia ed ha parlato anche di Inter, dello scudetto, e del sogno Messi uscito qualche giorno fa: “Penso che possa accadere di tutto perché uno stravolgimento così non c’è mai stato. Difficile fare previsioni, laJuventusè in testa e resta la più forte ma tutto può succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta. Quando ci si ferma per così tanto tempo può cambiare tutto, niente è escluso. Moratti su Messi? Se fosse rimasto presidente dell’Inter conoscendolo penso che ci avrebbe provato, come ha fatto con Ronaldo, che era uno degli attaccanti più forti del mondo, e riuscì a portarlo all’Inter. Sui giornali si legge che Messi non è molto sereno poi magari invece è la persona più felice di restare al Barcellona”.



