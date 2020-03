Mancini (ex pres. Arezzo): “Conte mai saturo di vittorie, vincerà lo scudetto. Il gioco di Sarri non mi convinse”

Piero Mancini è stato il presidente dell’Arezzo per anni e sotto la sua proprietà ha visto crescere sportivamente due degli allenatori migliori del panorama europeo attuale: Antonio Conte e Maurizio Sarri. I due tecnici saranno i protagonisti del derby d’Italia di domani sera e l’ex presidente è stato intervistato durante la trasmissione Dribbling: “Conte mi è sempre piaciuto come calciatore, poi non è mai saturo di vincere. Ogni vittoria è come la prima ed anche ora lo vediamo sempre agitato ed irrequieto non riuscendo mai ad essere soddisfatto delle vittorie, gliene manca sempre una”.

Mancini continua: “Non entrò in feeling con i giocatori. Al momento dell’esonero fu un gran signore, disse che per lui andava bene tutto quello che la società avrebbe fatto. Sostituto? A km 0 Maurizio Sarri. Accettò con entusiasmo l’incarico. Dopo Sarri tornò Conte. Pronostico? Convinto che vince l’Inter perché Conte vincerà lo scudetto”.



