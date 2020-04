Mancini: “Scudetto? L’Inter può tornare in corsa se vince con la Samp. Basta uno sbandamento per…”

Ha toccato diversi temi riguardanti il coronavirus e il calcio che ci dovremo aspettare una volta lasciata alle spalle questa brutta emergenza, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Nell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l’ex allenatore dell’Inter ha poi affrontato pure il tema della corsa scudetto, sottolineando come ogni certezza potrebbe svanire con la ripresa del campionato al primo passo falso delle due formazioni che al momento guidano la classifica, vale a dire Juventus e Lazio.

Queste le considerazioni del ct dell’Italia: “Scudetto? Diventa impronosticabile, perché è un mini torneo. La Juve, che è la più forte in assoluto, e la Lazio sono ovviamente sono favorite, ovvio, ma attenzione perché certe distanze possono essere annullate facilmente da uno sbandamento. L’Inter, se batte la Samp nel recupero che manca, tornerà in corsa per il titolo. E attenzione anche all’Atalanta, se ripartirà da dove è rimasta. Nessuno può sentirsi al sicuro o più forte degli altri”.

