Marchisio: “Conte uno degli allenatori più importanti. Con lui siamo tornati alla vittoria”

Non è certo un mistero che tra Antonio Conte e Claudio Marchisio negli anni trascorsi alla Juventus sia scattato un ottimo feeling. Proprio sotto la guida dell’attuale tecnico dell’Inter, l’ex centrocampista bianconero ha vissuto le stagioni più importanti della sua carriera, che lo avevano anche portato a divenire uno dei titolari nel centrocampo della Nazionale Azzurra. Dopo l’addio di Conte, oltre ai problemi fisici, il centrocampista non ha ricevuto la stessa fiducia da Massimiliano Allegri, chiudendo in calando gli ultimi anni.

Intervistato su Dazn nella trasmissione ‘Linea Diletta‘, ecco le parole di Marchisio proprio su Conte: “Allenatori più importanti? Il primo sicuramente Deschamps, mi ha insegnato tanto, soprattutto sul ruolo. Io ero un ragazzino e ha creduto in me in un anno molto difficile per la Juventus. Grande iniezione di fiducia. Ciro Ferrara fu il primo a darmi un’identità in campo, lui mi ha fatto diventare la mezzala che poi sarei diventato. Conte? Uno dei più importanti, non solo per me ma per tutti. E’ colui che ha riportato l’anima vera della Juventus in noi giocatori dopo anni bui e dove ci ha fatto vincere non soltanto in campo, ma anche con noi stessi. E’ riuscito ad amalgamare bene il tutto. E ci ha portato alla vittoria”.

