Marotta cala l’asso: trovata la svolta per l’affare Kulusevski?

Non molla la presa Marotta che sembra aver trovato in Kulusevski il regalo di Natale perfetto per Antonio Conte. Il ragazzo in questa prima parte di campionato ha dimostrato una maturità tattica da fare invidia ai veterani, oltre una grandissima tecnica. La valutazione che ne fa l’Atalanta è di 35-40 milioni di euro, ma ciò non spaventa i dirigenti nerazzurri che sono convinti di voler puntare sul giocatore.

Un accordo preliminare con l’Atalanta pare quasi definito, ma di mezzo c’è lo scoglio Parma: infatti il giocatore è in prestito ai ducali per altri sei mesi, i quali dunque non avrebbero motivo di lasciarlo andare via. Qui, come riporta Calciomercato.it, potrebbe intervenire l’idea di mercato: pagare i 35 milioni richiesti ai bergamaschi e girare in prestito al Parma Sebastiano Esposito, per andare a coprire una mancanza che per i crociati sarebbe grave.

La prospettiva non sembra essere così remota in quanto i rapporti tra Inter e Parma sono molto buoni, vedere le operazioni Karamoh e Dimarco su tutte. Certamente l’acquisto di Kulusevski sarebbe doppiamente importante. A livello tecnico e tattico andrebbe a dare finalmente un’alternativa di livello a Sensi e Barella, ma darebbe un segnale importante soprattutto a livello di ambiente, facendo intendere a tutti i tifosi, propri e avversari, che l’Inter c’è e ha voglia di investire per vincere nell’immediato.

