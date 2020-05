Materazzi: “Ecco la mia Top 11. Difesa tutta nerazzurra, in attacco? Messi. I giudici del calcio sono vigliacchi”

Torna in diretta su Instagram Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale questa volta è “ospite” di Nicolò De Vitiis, giornalista ed inviato de Le Iene. Matrix non ha deluso le aspettative ed anche oggi ha raccontato un sacco di aneddoti al pubblico:

TOP 11 – “In porta metà Buffon e metà Julio Cesar. In difesa Samuel, Chivu, Maicon e Cannavro. Poi Cristiano Ronaldo, Figo, Stankovic e Gattuso a centrocampo. Davanti metto Messi ed Eto’o”.

MAICON – “Era fortissimo, un colosso. Il meglio lo ha dato all’Inter”.

SPOGLIATOIO IN NAZIONALE – “Io facevo un bel casino, ma un po’ tutti. E’ più facile a dire chi stava zitto. Dopo le partite era sempre festa, eravamo un grande gruppo. Pirlo? Quante punzecchiature con Gattuso… Sembra sempre silenzioso ma è furbissimo, scaltro”.

ZIDANE – “Si è sentito un gran botto, non volevo prendere l’ennesima sgridata da Gattuso e quindi gli ho tenuto la maglietta. Lui ha risposto ed è successo quello, per fortuna non me lo aspettavo altrimenti andavo sotto la doccia anche io. Mi ha chiesto se volessi la maglietta, io gli ho risposto che volevo la sorella”.

FISCHI – “In tutti gli stadi mi cantavano ‘figlio di pu*****’, i giudici non capiscono nulla. Tutti fanno i moralisti con questo fatto del razzismo. Devi fare multe per tutti, devi chiudere le curve anche per gli insulti normali. I ‘buu’ li fanno sempre per dar fastidio agli avversari, a me caricavano. Perché possono catare ‘figlio di p*****’ a me o a Balotelli? Se si canta contro i napoletani si chiudono le curve, se si canta contro i genoani si chiudono le curve. Anche se questo significa la fine del calcio perché non ci saranno più i tifosi. Bisogna ignorarli, altrimenti ci sono le telecamere e non entrano più negli stadi. Deve essere così in tutti gli stadi, altrimenti i giudici sono buffoni e vigliacchi”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!