Materazzi: “Lautaro? Sono contento che non sia tornato in patria. Brehme, bello l’aiuto all’Italia”

“Il destino toglie, il destino ridà. Lui ha vent’anni e tanti Europei davanti, ma il dolore per la rottura di quel crociato era stato un rumore sordo come il pensiero che gli era rimbalzato in testa per un po’: poteva essere il “mio” Europeo, e non ci sarò. Potrà esserlo, e ci sarà: il rinvio di un anno gli ha restituito una chance”.

Materazzi continua parlando di Brehme: “Ognuno di noi ha ricordi legati alla carriera di cui è geloso. Lui sa cosa vuol dire essere in difficoltà: un paio di anni fa un crack finanziario l’ha ridotto praticamente sul lastrico. Però sa anche cosa vuol dire riconoscenza, non dimenticare il proprio passato: anche se questo significa regalarne un pezzo. Bello leggere di quei due palloni della sua collezione privata, uno ufficiale del Mondiale ‘90 in edizione speciale con disegni rossi, all’asta per raccogliere fondi per il nostro Paese colpito dal Coronavirus. La sua Italia: nel suo caso, non solo per modo di dire”.

Ancora sull’emergenza: “Non sarò io a giudicare i calciatori stranieri che, appena possibile, hanno preso un aereo per raggiungere i loro Paesi: storie troppo diverse e personali per dire se è stata la scelta giusta o sbagliata. Di sicuro mi è piaciuto vedere Lautaro Martinez e Paulo Dybala restare in Italia.

Spazio ad una nota su Ronaldinho, di recente incarcerato: “Credo di non aver mai avuto, fino a qualche giorno fa, un ricordo visivo senza almeno un accenno di sorriso in faccia, quando non erano i suoi dentoni sparati e gli occhi che brillavano: solare, non mi viene altro termine. C’è sempre una prima volta, purtroppo: vederlo triste, lo sguardo perso nel vuoto, come se si chiedesse “perché io, perché il carcere?”, mi ha fatto male”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!