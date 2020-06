Mazzola: “E se l’Inter vincesse lo scudetto? Lautaro alla fine resterà, altrimenti sarebbe un errore”

Da interista vero e nostalgico dei bei tempi, per Sandro Mazzola pensare ancora allo scudetto non è poi un’utopia. Ed effettivamente, in caso di vittoria domenica sera, l’Inter potrebbe avvicinarsi a -6 punti dalla vetta, sperando in un passo falso di Juventus e Lazio nelle prossime gare. Ai nerazzurri, realisticamente parlando, servirà comunque una grande impresa e massima concentrazione per concludere a prescindere in maniera dignitosa l’attuale campionato. Ecco le parole di Mazzola nell’intervista rilasciata per sport-lab:

LAUTARO – “Penso che alla fine resterà. Se l’Inter lo dovesse cedere, significherebbe che ha bisogno di soldi e questo sarebbe un errore madornale”.

ANGELO MORATTI – “Il suo rapporto con Armando Picchi? Era un rapporto tutto difficile. Armando era quello che andava a trattare i premi con l’Inter, ma spesso noi non eravamo d’accordo. Andare alla sede dell’Inter non era facile, ma insieme a lui andavamo tutti noi ad aspettare sotto il palazzo per vedere se era uscito oppure no. Una volta fuori gli chiedevamo se avesse portato avanti il discorso dei soldi, ma non ci riusciva mai perché Angelo era duro da battere”.

CAMPIONATO – “Mi viene da dire una cosa ma non posso dirla. E se lo vincesse l’Inter?”.

