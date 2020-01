MD – Bartomeu su Lautaro e Neymar: “Grandi stelle, ma è prematuro parlarne per il prossimo anno”

Il Barcellona continua a monitorare la situazione legata a Lautaro Martinez. Ai microfoni di Mundo Deportivo, il numero uno dei blaugrana Bartomeu ha parlato dei possibili movimenti di mercato, soprattutto legati al reparto avanzato a disposizione di Quique Setién, privo di Luis Suarez causa infortunio.

“Neymar insieme a Lautaro Martinez sarebbe una coppia impossibile a livello di acquisti? Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Uno gioca in Italia, l’altro in Francia. Sono grandi stelle del calcio, giovani e con delle carriere fantastiche, però per noi è prematuro parlarne per la prossima stagione”. Queste le dichiarazioni del presidente del Barcellona Bartomeu che continua a tenere sotto controllo la situazione legata a Lautaro, con l’Inter che dovrà blindarlo per evitare addii dolorosi.



