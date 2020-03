MD – Coutinho, niente Inter né PSG: priorità alla Premier League

C’è la Premier League nel futuro di Philippe Coutinho. Come raccontato infatti da Mundo Deportivo questa mattina, l’attaccante brasiliano in caso di addio al Barcellona avrebbe deciso di dare priorità al massimo campionato inglese, lì dove si è già messo in mostra con la maglia del Liverpool. Attualmente il calciatore è in prestito al Bayern Monaco che dovrà versare 120 milioni ai blaugrana per l’acquisto definitivo: uno scenario complicato e che rischia di non realizzarsi, complice la crisi che il mercato si prepara ad affrontare. Niente Inter né PSG dunque per Coutinho, con la Premier che prova a farsi spazio nel suo futuro.

Tottenham, Chelsea e Manchester United le piste calde per il brasiliano del Barcellona che attende di conoscere il futuro del suo jolly offensivo. Già nella scorsa estate gli Spurs scelsero di farsi avanti per il giocatore, poi sbarcato a Monaco di Baviera in prestito. Con la partenza di Eriksen, acquistato dall’Inter, il club di Levy potrebbe a questo punto concentrare tutti i suoi sforzi per il giocatore che, al momento, non considera le opzioni Inter e PSG. La priorità assoluta, in caso di addio ai catalani, è quella di tornare in Premier League.

