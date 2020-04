Menez: “Spalletti una bella persona. 2010? Non capisco ancora la sconfitta con la Samp. Conte mi chiamava…”

Jeremy Menez, ex attaccante di Milan e Roma ora in forza al Paris FC in Ligue 2, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della sua parentesi in Italia.

Il legame con Spalletti: “Era una bella persona. A volte mi sgridava, voleva farmi crescere. Sia lui che Ranieri sono stati due secondi padri. Mi guardavano con un occhio di riguardo. Nel 2010, poi, sfiorammo lo scudetto, non capisco ancora il perché di quella sconfitta con la Samp”.

Il retroscena di mercato e su Conte: “Giocare a Parigi era il mio sogno, per questo scelsi di andar via da Roma. Dissi no anche alla Juve; ricordo le chiamate di Conte per convincermi a firmare”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!