Messi via dal Barcellona, tifosi inferociti: folla al Camp Nou per le dimissioni di Bartomeu

Leo Messi ha deciso di lasciare il Barcellona e la reazione dei tifosi non si è fatta attendere, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del presidente Joseph Bartomeu che dava per sicura la permanenza in Catalogna del campione argentino.

Come riportato da Marca infatti, una folla di tifosi del Barca si sarebbe riunita attorno al Camp Nou, tempio del calcio blaugrana, chiedendo a gran voce le dimissioni del presidente Bartomeu, colpevole secondo di aver sgretolato quanto di buono costruito nel decennio precedente.

