MVP PassioneInter – Stagione terminata, abbiamo il vincitore che ha distrutto la concorrenza! La classifica completa

Con la chiusura della stagione sportiva 2019/2020 dell’Inter si è conclusa anche la competizione targata PassioneInter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! In primis è doveroso un ringraziamento a voi affezionatissimi lettori, che avete alimentato le classifiche durante tutto l’anno con voti e giudizi dopo ogni partita. Ecco qui di seguito il riepilogo del regolamento della competizione:

al termine di ogni gara ufficiale abbiamo pubblicato sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Effettuati gli ultimi conteggi è con grande piacere che annunciamo la larghissima vittoria di Romelu Lukaku, che viene ufficialmente eletto come primo MVP of the year di Passioneinter.com! Grandi complimenti anche a Nicolò Barella e Lautaro Martinez, posizionatisi rispettivamente secondo e terzo in classifica con un sorpasso da brividi proprio in occasione dell’ultima gara della stagione!

Ecco qui di seguito la CLASSIFICA COMPLETA.

1. Romelu Lukaku – 83 punti

2. Nicolò Barella – 61 punti

3. Lautaro Martinez – 59 punti

4. Alexis Sanchez – 37 punti

5. Christian Eriksen – 27 punti

6. Samir Handanovic – 27 punti

7. Ashley Young – 25 punti

8. Stefano Sensi – 24 punti

9. Stefan de Vrij – 24 punti

10. Alessandro Bastoni – 22 punti

11. Marcelo Brozovic – 19 punti

12. Diego Godìn – 19 punti

13. Antonio Candreva – 16 punti

14. Borja Valero – 10 punti

15. Danilo D’Ambrosio – 8 punti

16. Cristiano Biraghi – 5 punti

17. Valentino Lazaro – 4 punti

18. Victor Moses – 4 punti

19. Sebastiano Esposito – 3 punti

20. Andrea Ranocchia – 3 punti

21. Matteo Politano – 1 punto

22. Milan Skriniar – 1 punto

23. Roberto Gagliardini – 1 punto

24. Federico Dimarco – 1 punto

25. Matias Vecino – 1 punto

