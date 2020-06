Napoli-Inter, De Vrij ancora in dubbio: pronto Ranocchia

Dopo la sfida tra Juventus e Milan che ha decretato la prima finalista di Coppa Italia, questa sera scenderà in campo l’Inter di Antonio Conte per sfidare il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha preparato la squadra al meglio per questo ritorno in campo dopo tre mesi di stop. L’ultima gara, infatti, è stata giocata l’8 marzo 2020 contro la Juventus allo Stadium.

Da allora tutto è stato fermato e tutto è cambiato. Quello che è partito ieri sera è un calcio totalmente diverso, ma un modo per dimostrare che si può ritornare ad una quasi normalità. Antonio Conte per la gara di stasera, però, ha ancora un dubbio legato a Stefan De Vrij, che non è ancora nelle migliori condizioni e al suo posto potrebbe giocare Andrea Ranocchia, come riporta Tuttosport.

