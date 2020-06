Napoli-Inter, rebus difesa: tanti acciacchi e una sola certezza. Scalpita Ranocchia

Si avvicina la prima partita dopo lo stop forzato. Napoli-Inter, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, sarà il primo appuntamento per i nerazzurri, fissato per il 13 giugno. In vista della partita Conte sta preparando la partita sotto l’aspetto tattico, mischiando anche qualche carta. La situazione in difesa non è delle migliori. Se la difesa a tre dovesse essere confermata, Skriniar, De Vrij e Bastoni dovrebbero essere i titolari, con gli ultimi due comunque alle prese con degli acciacchi.

Godin dovrebbe rimanere fuori dalla partita per dei problemi muscolari per i quali Conte non ha intenzione di rischiare lo stesso difensore uruguaiano. Nel corso della stagione ha interpretato varie volte il ruolo di riserva di lusso, grazie anche all’esplosione del giovane Bastoni. Al momento sembra essere certo di non partire per Napoli.

Rimangono allertati nel caso anche Ranocchia e D’Ambrosio. Quest’ultimo jolly difensivo, tanto amato dal tecnico nerazzurro, che può ricoprire, come ha già dimostrato, il ruolo di centrale nella difesa a 3, o anche quello di esterno in un possibile schieramento a 4 dietro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!