Napoli-Inter, Marotta (Sky): “Siamo attivi sul mercato, cerchiamo due profili. Eriksen? Nessun contatto”

Non poteva certo sottrarsi dalle tanto attese domande in chiave calciomercato, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto dinnanzi alle telecamere di Sky Sport nel pre-partita della gara che sta per prendere il via tra Napoli e Inter al San Paolo. La prima della formazione nerazzurra nel 2020, che entro la fine di gennaio si aspetta di ricevere rinforzi importanti per aumentare ancor di più l’alto livello qualitativo della squadra.

Di mercato e non solo, ha parlato così l’ad Marotta: “Se dopo il gol aumenterà il prezzo di De Paul? Solo una vostra idea. Vidal? Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per aumentare il livello del gruppo, di conseguenza non siamo arrivati alla conclusione perché vogliamo fare tutto con calma. Dobbiamo tenere l’asticella alta sugli obiettivi anche se non si concludesse nulla. Non faccio nomi, ma vi dico che siamo molto attivi. Arrivi? Dipenderà anche dalle partenze, siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. In questo momento non ci sono pressioni sui nostri calciatori per andar via, valutiamo con molta calma. Godin in panchina? Le competizioni sono tre e tutti i giocatori della rosa sono chiamati a dover rispondere. C’è bisogno di tutti, le scelte competono all’allenatore in base allo stato di forma dei calciatori. La rosa deve essere ampia, è uno dei motivi per il quale ci stiamo muovendo in entrata. Più che di titolari si deve parlare di co-titolari”.

VOCI SU ERIKSEN – “Diciamo che spesso ci vengono affiancati calciatori di questo calibro. Non abbiamo avuto alcun contatto con il Tottenham. E’ ottimo calciatore che va in scadenza, ci sono tante squadre in corsa. Non stiamo avviando trattative con agente e calciatore, ma ribadisco che è importante.

