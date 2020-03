Non solo Vidal tra i preferiti dell’Inter: c’è Arthur nell’affare Lautaro-Barcellona

Non c’è solo Arturo Vidal tra gli oggetti del desiderio dei nerazzurri. L’Inter infatti ha messo nel mirino anche un altro centrocampista del Barcellona, con la speranza di poterlo inserire – insieme ad un lauto conguaglio – nell’affare che eventualmente porterebbe Lautaro Martinez in blaugrana. Parliamo di Arthur Melo, classe 1996, ex Gremio.

Il brasiliano rappresenta il presente ma soprattutto il futuro della Nazionale verdeoro ed i nerazzurri avrebbero espresso pareri positivi nei suoi confronti. A riportare la notizia è Tuttosport, rilanciata poi soprattutto in Spagna dove hanno inserito il nome del centrocampista brasiliano insieme a quello di Arturo Vidal in una possibile trattativa con l’Inter. Una contropartita tra i due giocatori per arrivare a Lautaro Martinez: questa la missione del Barcellona, con i nerazzurri costretti alle riflessioni.

