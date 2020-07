Opta – Inter, sei marcatori diversi in una sola partita non accadevano dal 2003

Game, set and match: risultato tennistico contro il Brescia con sei marcatori diversi e nessuna doppietta. Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva sono i nomi sul tabellino della partita; per i nerazzurri non accadeva dal 2003 di mandare in rete ben sei giocatori diversi.

Era il 22 novembre 2003 contro la Reggina: come riporta Opta quel sabato l’Inter si sbarazzò dei granata grazie alle reti di Cannavaro, Martins, van der Meyde, Farinos, Cruz e Vieri. Diciassette anni d’attesa per una statistica molto curiosa e particolare: sei reti in una partita capitano con più regolarità, ma senza doppiette e con marcatori tutti diversi è un evento piuttosto raro.

