Ore decisive per il futuro di Politano: in programma un nuovo incontro con il Napoli

Napoli al lavoro per garantire a Gennaro Gattuso un nome importante per il suo reparto avanzato. Il profilo è quello di Matteo Politano, già avvicinato dal ds dei partenopei Giuntoli ma per il quale manca ancora l’accordo nonostante l’intesa raggiunta tra i due club. Come riportato da gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi è infatti previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo dei partenopei e gli agenti del calciatore per provare a trovare un accordo definitivo sul contratto dell’ex Sassuolo.

Faccia a faccia importante che potrebbe avvicinare ancor di più le parti per il sì definitivo del calciatore ormai in uscita dall’Inter. Gli ultimi aggiornamenti raccontano anche di un inserimento di Fernando Llorente all’interno della trattativa, con Politano promesso sposo del Napoli in una trattativa con prestito per 18 mesi ed obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni. Affare vicino alla chiusura: decisivo l’ultimo incontro delle prossime ore.

