Parla Paganin: “L’Inter di Conte ha illuso, sono tornati i soliti difetti. Spalletti aveva fatto di più”

Parlando ai microfoni della trasmissione Maracanà di TMW Radio, l’ex calciatore dell’Inter Antonio Paganin ha risposto a varie domande sulla stagione dei nerazzurri e del loro tecnico Antonio Conte.

Prima di tutto gli è stato chiesto di nominare un buono, un brutto ed un cattivo di questa stagione: “Il buono, per me, è la famiglia Zhang che investe nella squadra, il brutto è la squadra e il cattivo è Conte, il quale nonostante le urla, non riesce a dare continuità di risultati. Ci eravamo illusi alla ripartenza, si era anche visto un modulo diverso, ma alla fine sono ritornati i soliti vecchi errori, cioè il perdersi in corsa. Ieri poi ha buttato via una partita praticamente vinta“.

In seguito gli è stato chiesto di indicare quale sia il problema principale dei nerazzurri: ” Secondo me è un fatto principalmente psicologico. Questa sembra una squadra sull’orlo di una crisi di nervi. Non ce la fa a gestire ciò che crea e non riesce ad avere continuità di rendimento. Io credo che sia una questione di mentalità, la squadra non è abituata a vincere e si sta ricostruendo con grande fatica, per riuscirci però servono giocatori di personalità“.

Infine gli è stato domandato cosa ne pensa del paragone tra Spalletti e Conte: “Vedendo le due rose, penso che Spalletti abbia fatto qualcosa di più. Questa Inter è più sicuramente più forte di quella dello scorso anno. Per assurdo è stato fatto un passo indietro. Il problema sta nella personalità dei singoli giocatori. Mourinho, per esempio, aveva Samuel, Lucio, Zanetti, Eto’o, tutti con grande personalità. L’Inter si sta ricostruendo, purtroppo però ci vorrà del tempo”.

