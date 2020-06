Parma-Inter, il fuorigioco di Godin annulla il rigore: ecco cosa dice il regolamento

E’ ripartita più o meno dalla deludente prestazione dello scorso mercoledì sera nel pareggio con il Sassuolo l’Inter, che a fine primo tempo è sotto per una rete a zero al Tardini contro il Parma. La squadra di Antonio Conte, nonostante la rivoluzione nei tre uomini del reparto arretrato, commette gli stessi errori e concede tantissimo spazio agli avversari. La rete di Gervinho, infatti, nasce prima da un doppio errore di Candreva in chiusura sull’ivoriano e dall’atteggiamento difensivo fin troppo concessivo di D’Ambrosio poi che lascia troppo spazio all’attaccante.

Al 20′, però, la squadra di Conte aveva avuto una grossa opportunità per rimettersi in corsa in seguito ad un episodio dubbio nato sugli sviluppi di calcio piazzato. Su punizione di Biraghi, Godin svetta in alto e sul suo colpo di testa il pallone carambola sul braccio di Kurtic sfiorando il palo e finendo in corner. Episodio chiaramente da Var che richiama Maresca all’on field review. Se ad un primo impatto sembrerebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore, l’episodio viene in realtà approfondito successivamente dalla cabina Var che traccia le linee con l’ausilio della tecnologia e segnala posizione irregolare dell’uruguaiano al momento del calcio di Biraghi.

Così, da regolamento, il fuorigioco annulla il tocco di mano e dunque il calcio di rigore non viene assegnato. Giusta l’intuizione della squadra arbitrale che ravvisa posizione irregolare e fa ripartire il gioco con un calcio di punizione in favore del Parma. Se Guida avesse controllato prima la posizione, non avrebbe potuto richiamare il VAR e il gioco sarebbe così ripartito da calcio d’angolo in favore dell’Inter.



